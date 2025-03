Eerste fase bestand Gaza formeel afgelopen, onduidelijkheid over vervolg

Op de eerste dag van de ramadan is in Gaza vandaag de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas formeel afgelopen, zonder dat duidelijk is hoe het verder gaat met het staakt-het-vuren. De eerste fase heeft 42 dagen geduurd.

Volgens de bestandsafspraken worden de gevechten niet hervat zolang de onderhandelingen over de tweede fase nog bezig zijn. Hamas zei vandaag dat er geen voortuitgang is bij de besprekingen, dat ze stilliggen en dat niet duidelijk is of ze worden hervat.

Volgens Basem Naim, een hoge Hamas-functionaris, keerden de Israëlische onderhandelaars gisteren terug naar huis zonder dat er vooruitgang was geboekt. Naim zegt tegen persbureau AP dat hij "geen idee" heeft wanneer ze weer in Caïro verschijnen.

Israël heeft voorgesteld de eerste fase van het bestand met nog eens 42 dagen te verlengen, tot na de ramadan, in ruil voor de vrijlating van meer gijzelaars. Hamas gaat daar niet in mee.

Zelf doet Hamas doet niet mee aan de onderhandelingen over de tweede fase in de Egyptische hoofdstad Caïro: de terreurbeweging laat zich vertegenwoordigen door bemiddelaars uit Egypte en Qatar. Israël zit wel aan tafel, net als de Verenigde Staten. Hamas en Israël onderhandelen niet direct met elkaar.

Partijen liggen ver uit elkaar

De partijen zijn het in de onderhandelingen onder meer oneens over het toekomstige bestuur van Gaza. Israël wil dat Hamas na de oorlog geen rol krijgt en zou willen dat de leiding van Hamas in ballingschap gaat.

Dat is voor Hamas onaanvaardbaar. Hamas-leider Darwish zegt dat Hamas bereid is de macht over te dragen aan een Palestijnse regering van nationale eenheid, of aan een regering van technocraten.

Gijzelaars en gevangenen

Tijdens de eerste fase van het bestand werden 25 Israëlische gijzelaars vrijgelaten en 8 lichamen overgedragen. In ruil daarvoor liet Israël 2000 Palestijnse gevangenen vrij.

In Gaza keerden tijdens het staakt-het-vuren honderdduizenden mensen terug naar hun huis of wat daarvan over is in het noorden.

Verder zouden er in Gaza nog 59 Israëlische gijzelaars zijn. Volgens Israël zijn er van hen 32 niet meer in leven.

De afgelopen weken hebben zo'n 1 miljoen Palestijnen in Gaza voedselhulp gekregen. In Gaza is nu meer voedsel dan een jaar geleden. Palestijnen gebruiken de iftar, de maaltijd na zonsondergang, aan lange tafels tussen de ruïnes.