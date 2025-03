Honderden mensen bij stille tocht Schiedam voor 13-jarige jongen

Deelnemers aan de stille tocht willen vooral de familie en vrienden van het slachtoffer steunen, maar ook de schrik over wat er is gebeurd zit er goed in. "Als kinderen elkaar dit aandoen, waar gaan we dan heen met de wereld? Dit kan eigenlijk niet wat er hier is gebeurd", zegt een deelnemer tegen de NOS.

Een vrouw zegt nog twijfel te hebben of ze mee moest lopen vanwege de oplopende emoties, maar vindt het vooral belangrijk om er voor de familie te zijn. "Het is denk ik toch een klein lichtpuntje in deze duisternis dat er nog heel veel mensen zijn die liefde voor elkaar hebben", klinkt het bij een andere deelnemer.