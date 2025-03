Zorgen van ombudsman over onbetrouwbare bezorging post van overheid

De bezorging van post van de overheid door PostNL is onbetrouwbaar, stelt de Nationale ombudsman. Bovendien worden klachten over verdwenen of te late post soms afgewezen. Daar maakt hij zich grote zorgen over, omdat mensen hierdoor in de problemen komen.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen ontving veel klachten over verschillende overheidsinstanties. Zo komen brieven van instellingen als het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de rechtspraak, het Centraal Justitieel Incassobureau, de IND, uitkeringsinstanties UWV en SVB en gemeenten veel te laat of zelfs nooit aan.

Zo ontving iemand een uitspraak van de rechtbank nadat de beroepstermijn al gedeeltelijk was verstreken. Ook kreeg iemand een rouwkaart op de dag van de uitvaart en ontving iemand direct een dwangbevel voor waterschapsbelasting, omdat een eerdere aanmaning was kwijtgeraakt bij PostNL. De klacht werd door het waterschap niet in behandeling genomen.

'Zorgwekkend signaal'

Tegenover consumentenprogramma Kassa erkent PostNL de problemen met de postbezorging. Het programma van BNNVARA besteedde vanavond aandacht aan dit onderwerp. "We zitten echt aan de grenzen van wat we zelf kunnen doen, ook als het gaat om postbezorging", zegt Noud Wegman, commercieel directeur PostNL. "Vandaar ook de oproep aan de minister en aan de overheid om ons meer ruimte te geven."

Minister Uitermark laat aan Kassa weten het een "zorgwekkend signaal" te vinden en wil snel in gesprek met de Nationale ombudsman. "Daar waar mensen door te late postbezorging in de knel kunnen komen met de overheid moet er voldoende oog zijn voor de belangen van de burger", zegt de minister.

'Zo simpel is het'

De ombudsman zegt dat de overheid verantwoordelijk blijft voor het bezorgen van de post, ook als die het door PostNL laat doen. "Dus of de overheid zorgt dat de post goed aankomt, of de overheid helpt de burger die hierdoor in de knel komt. Zo simpel is het."

Kassa vroeg verschillende overheidsinstanties om een reactie op de brief van de ombudsman. Tien instanties reageerden, waaronder de Raad voor de rechtspraak. "Vanuit de Rechtspraak zijn er diverse overleggen geweest met PostNL om PostNL tot verbetering van de (aangetekende) postbezorging te bewegen. Dit lijkt tot op heden helaas tot onvoldoende resultaat te hebben geleid."