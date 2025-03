PSV verliest twee keer in een week van Go Ahead, landstitel verder uit zicht

Na het mislopen van de bekerfinale door de thuisnederlaag tegen de Eagles was PSV in Deventer uit op revanche. Die probeerde coach Peter Bosz te bereiken zonder Joey Veerman. De middenvelder werd gepasseerd, zoals de Volendammer ook al buiten de voorselectie van Oranje was gelaten.

Comeback na achterstand

Bosz koos voor Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Guus Til op het middenveld. Hoewel PSV scherp begon, ging het tot afgrijzen van de coach toch snel mis. Victor Edvardsen dook weg uit de rug van linksback Tyrell Malacia, zette voor en Oliver Antman tikte fraai binnen: 1-0.

Woedend was Bosz over de ruimte die Go Ahead daar kreeg, maar erg lang hoefde hij niet te treuren. Luuk de Jong bracht PSV met zijn elfde goal van het seizoen terug in de wedstrijd. De spits kopte na een afgeslagen hoekschop op aangeven van Olivier Boscagli binnen.

Drie minuten later stonden de Eindhovenaren zelfs op voorsprong. Noa Lang kroop naar binnen en via Aske Adelgaard ging zijn schot hoog over keeper Jari De Busser in het doel. Een gelukje, maar dat maakte PSV niet uit. Lang vierde de goal uitbundig voor de fans van Go Ahead.