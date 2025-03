Inter gelijk tegen Napoli in aanloop naar Champions League-ontmoeting met Feyenoord

De topper tussen Inter en Napoli in de Serie A is geëindigd in 1-1. Door dit gelijkspel is het gat tussen de club uit Milaan en Napoli nog steeds een punt. Inter is woensdag in de Champions League de tegenstander van Feyenoord.

Denzel Dumfries had een basisplaats bij de koploper van Italië, Stefan de Vrij viel kort voor tijd in.

Atalanta Bergamo, de nummer drie van de ranglijst, verzuimde optimaal te profiteren van het gelijkspel in Napoli. In eigen huis kwam de ploeg van aanvoerder Marten de Roon niet verder dan 0-0 tegen Venezia.