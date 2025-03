Carnavalsdrukte in Brabantse steden: 'Doe je polonaise op een rustigere plek'

In veel dorpen en steden in het zuiden van Nederland wordt het steeds drukker met carnavalsvierders. Verschillende steden in Brabant hebben mensen daarom al gevraagd om niet meer te komen.

Zo liet gemeente Tilburg om iets over 18.00 uur weten dat het erg druk is. "Ben je van plan om naar Tilburg te komen? Doe dat dan op een andere dag", schrijft de gemeente op een eigen WhatsApp-kanaal. "Je bent dan van harte welkom om samen carnaval te vieren! Ben je al in de stad? Geef elkaar de ruimte en houd het gezellig."

Een soortgelijke oproep kwam rond 16.30 uur van de gemeente Breda. De binnenstad raakt vol, schrijft de gemeente op X. "Kom er niet meer naartoe. Ben je er al? Doe je polonaise op een rustigere plek en houd de LED-schermen in de gaten."

In Den Bosch werd er vooraf al op "extreme drukte" gerekend. Aan het begin van de middag riep de gemeente daar al op om carnaval niet in de binnenstad te komen vieren, meldt Omroep Brabant.

In de Korte Putstraat in Oeteldonk, de naam die Den Bosch draagt tijdens carnaval, zijn de feestvierders uitgedost in boerenkiel met Oeteldonkse sjaal: