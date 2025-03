'Anti-corruptiefestival' in Servië trekt tienduizenden betogers

Tienduizenden betogers hebben zich in Servië aangesloten bij de studentenprotesten tegen corruptie en onrecht binnen de regering. Studenten protesteren tegen de regering sinds een dodelijk ongeluk op een treinstation in november. Volgens critici was het ongeluk een gevolg van corruptie.

De betogers hebben zich verzameld in het Servische stadje Nis, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Belgrado. Het protest heeft de vorm van een festival en moet achttien uur duren.

"We demonstreren, omdat we weten dat we beter verdienen", schreven de studenten die het anti-corruptiefestival organiseren. "We willen overheidsinstellingen die in ons belang handelen. We willen een systeem dat werk en kennis op waarde weet te stellen, niet gehoorzaamheid en zwijgen."

Begin november kwamen vijftien mensen om het leven doordat een betonnen overkapping van een treinstation in Novi Sad instortte. Twee mensen raakten zwaargewond. Vlak na de ramp trad de minister van Transport af. Hij wordt samen met andere overheidsfunctionarissen en ontwerpers en bouwers van het station aangeklaagd.

De organisatie zal tijdens de betoging een symbolisch 'decreet' aannemen. De studenten zien het decreet als een belofte om "nooit op te geven".

'Door het Westen georganiseerd'

President Aleksandar Vucic zegt de demonstraties te zien als een "door het Westen georganiseerde poging om hem uit zijn macht te zetten". Hij zegt dat hij de festivalbetoging van vandaag "niet bijzonder" vindt.

Servië bereidt zich formeel voor op een mogelijk lidmaatschap van de EU, maar de president en zijn rechtse Servische Progressieve Partij worden verweten de democratie te bedreigen. Ook wordt de regering-Vucic beschuldigd van corruptie.

President Vucic, die vrijwel alle macht in handen heeft, zei het onderzoek naar het ongeluk op het station te willen afwachten, maar demonstranten zeggen daar geen vertrouwen in te hebben. Sinds november zijn bijna dagelijks tienduizenden mensen op de been als protest tegen de regering.

Demonstranten aangevallen

Eind januari dit jaar stapten premier Milos Vucevic en de burgemeester Milan Dusic van Novi Sad op. Beide waren leden van de Servische Progressieve Partij. De twee zeggen verantwoordelijkheid te nemen voor de aanvallen op demonstranten voor het partijkantoor op 27 januari. De partijleden kwamen in de avond het kantoor uit en gingen betogers met honkbalknuppels te lijf.

Eerder werd al verwacht dat de betogers geen genoegen zouden nemen met het opstappen van de premier en burgemeester, onder meer omdat de twee geen verantwoordelijkheid namen voor het dodelijke ongeluk en omdat ze geen vertrouwen hadden in het onderzoek naar het ongeluk.