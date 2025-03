Utrecht wint nipt van NAC, eerste zege in anderhalve maand

Na vijf eredivisiewedstrijden zonder zege (vier gelijk, één verloren) en de bekeruitschakeling tegen Heracles was het voor Utrecht weleens tijd voor een overwinning. Ook was het wel tijd voor de eerste eredivisiegoal voor Sébastien Haller sinds zijn terugkeer in de Domstad in januari.

De Ivoriaanse spits vormde een spitsenkoppel met David Min. Na een klein half uur was hij dicht bij een doelpunt, dicht bij een mogelijk doelpunt van het jaar zelfs. De omhaal van Haller eindigde echter op het hoofd van NAC-verdediger Maxime Busi.

Haller raakt de paal, Fraulo scoort

Even later dacht Utrecht een strafschop te krijgen, nadat Fraulo de bal tegen de arm van Leo Greiml had geschoten. Scheidsrechter Erwin Blank en VAR Bas Nijhuis zagen er echter niets in, bovendien was de vraag of het niet net buiten het strafschopgebied was.

Vlak voor rust schoot Paxten Aaronson naast en zo kwam Utrecht ondanks de betere mogelijkheden niet tot scoren in de eerste helft. In het tweede bedrijf voerde de thuisploeg de druk op en was de eerste kans voor Min. Greiml bracht met een sliding knap redding.