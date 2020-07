Nog enkele boerenprotesten op de weg, D66'er doet aangifte van bedreiging

In overleg met de politie was op de A1 in beide richtingen een rijstrook vrijgemaakt, zodat hulpdiensten erlangs konden. De politie zegt dat gegevens van betogers zijn genoteerd en dat mensen die in overtreding waren achteraf een boete krijgen.

Het grootste boerenprotest was vanmiddag op de A1 bij Deventer en Holten. Boeren blokkeerden de weg urenlang in beide richtingen. Ook op opleidingsroutes was protest, waardoor het muurvast stond. Rond 18.00 uur vertrokken de betogers en kwam het verkeer langzaam op gang.

Zo begon er rond 20.30 uur een protest op de A2 bij Liempde in Noord-Brabant. Tientallen trekkers rijden langzaam over de weg en dat leidt tot vertraging.

Na een groot verkeersinfarct in de namiddag in Deventer, voeren boeren vanavond nog op enkele wegen actie.

De agrariërs zijn tegen het veevoerbeleid van minister Schouten. De uitstoot van stikstof moet omlaag en dat kan volgens de minister door minder eiwitrijk veevoer. Boeren spreken van dierenmishandeling en zeggen dat koeien minder goed groeien door over te gaan op minder eiwitten. In meerdere plaatsen in het land doen ze aangifte tegen de minister.

Kamerlid doet aangifte

Ook D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is naar de politie gestapt, maar dan vanwege bedreigingen uit de hoek van boeren. De landbouwdeskundige van de partij heeft aangifte gedaan van doodsbedreigingen. De Groot zei vorig jaar dat de veestapel in Nederland gehalveerd zou moeten worden om de uitstoot van stikstof te verminderen. De uitspraak was voor boeren destijds een van de aanleidingen om te protesteren.

Het Reformatorisch Dagblad keek onlangs in de besloten Facebookgroep van boerengroep Farmers Defense Force. "Dit ongedierte moet je uitroeien, en voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven", zegt een van de groepsleden over De Groot.

"U hoeft het niet eens met mij te zijn. U mag me beledigen (al mag u het natuurlijk ook vriendelijk met me oneens zijn), maar bij het met de dood bedreigen trekken wij een streep!", schrijft De Groot op Twitter.

Premier Rutte wil niet op deze zaak ingaan, maar zegt wel dat bedreigingen in algemene zin onacceptabel zijn. "Iemand die politici bedreigt, is geen gesprekspartner", zegt Rutte.

Malieveld

Boeren voeren sinds gisteravond wilde acties tegen de plannen van minister Schouten. Eerder vandaag waren er op het Malieveld in Den Haag vijftig à zestig boeren te vinden.

Vanochtend vroeg waren er al twee jonge boeren op het veld in Den Haag te vinden: