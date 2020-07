Boerenprotesten afgelopen, D66'er doet aangifte van bedreiging

Na een groot verkeersinfarct in de namiddag in Deventer, hebben boeren ook afgelopen avond nog op enkele wegen actiegevoerd.

Zo begon rond 20.30 uur een protest op de A2 bij Liempde in Noord-Brabant. Tientallen trekkers reden langzaam over de weg en dat leidde tot flinke vertraging. De weg was tot 22.30 uur dicht tussen Best en Boxtel. Een andere groep boeren blokkeerde tot middernacht de A2 bij Ittervoort, in Midden-Limburg.

In Groningen zette de politie een weg af om te voorkomen dat betogers de binnenstad inrijden. Daarop gingen de trekkers richting Adorp, ten noorden van de stad Groningen. Later op de avond mochten de boeren alsnog de stad inrijden, maar moesten ze zich wel aan een afgesproken route houden, meldt RTV Noord. Het centrum kwamen ze niet in.

In Beilen in Drenthe hebben boeren rond middernacht een distributiecentrum van Jumbo kort geblokkeerd met tractoren. Eén boer is aangehouden voor het rijden onder invloed.

Verkeerschaos Deventer

Het grootste boerenprotest was vanmiddag op de A1 bij Deventer en Holten. Boeren blokkeerden de weg urenlang in beide richtingen. Ook op omleidingsroutes was protest, waardoor het muurvast stond. Rond 18.00 uur vertrokken de betogers en kwam het verkeer langzaam op gang.

In overleg met de politie was op de A1 in beide richtingen een rijstrook vrijgemaakt, zodat hulpdiensten erlangs konden. De politie zegt dat gegevens van betogers zijn genoteerd en dat mensen die in overtreding waren achteraf een boete krijgen.

Volgens een van de boeren was de politie niet voorbereid op de actie: