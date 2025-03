Van Gerwen strandt op UK Open, Van Veen enige Nederlander in achtste finales

Michael van Gerwen is op de UK Open gestrand in de vijfde ronde. In de Engelse kustplaats Minehead verloor de drievoudig toernooiwinnaar met 10-8 van Robert Owen uit Wales.

27 Nederlanders begonnen vrijdag aan het toernooi, van wie alleen Gian van Veen door is gedrongen tot de achtste finales. De jeugdwereldkampioen uit Gelderland versloeg Stephen Burton met 10-7. In de volgende ronde neemt Van Veen het op tegen Damon Heta uit Australië.