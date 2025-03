Vollering en Pieterse komen te laat, Claes wint verrassend Omloop het Nieuwsblad

Vollering werd ondertussen in het peloton in een zetel de Muur op gereden door ploegmaat Labous en ontsnapte vervolgens op vijf minuten van de koplopers om te kijken wat er nog mogelijk was. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) sloot aan bij haar landgenote. De twee Nederlandse vrouwen kwamen wel dichterbij, maar een zege zat er niet meer in.

De twee pakten nog wel Pironne en Dockx terug, maar wisten niet meer vooraan te komen. Vollering was uiteindelijk beter in de sprint dan Pieterse en eindigde als derde, de sprint van het peloton werd gewonnen door Lorena Wiebes.