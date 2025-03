Wiklund week na rugklachten toch weer de beste op 3.000 meter, Beune tweede in Thialf

Ragne Wiklund heeft met overtuiging de 3.000 meter gewonnen bij de wereldbeker in Heerenveen. De Noorse reed een tijd van 3.57,41.

Joy Beune werd tweede met een tijd van 3.58,72. Francesca Lollobrigida pakte brons met 3.58,72.

Beune nam in de voorlaatste rit snel afstand van Marijke Groenewoud en haar rondetijden bleven lang in de 31 seconden. In de slotronden leverde ze nog wat in op Lollobrigida, maar met een tijd van 3.58,72 zette ze op dat moment de snelste tijd neer, waarna alleen Wiklund nog over haar heenging.