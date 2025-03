NAVO-baas Rutte: Zelensky moet relatie met Trump herstellen

De Oekraïense president Zelensky moet ervoor zorgen dat de relatie met de Amerikaanse president snel hersteld wordt. Dat zegt NAVO-baas Rutte na de harde botsing gisteren tussen Zelensky en Trump in het Witte Huis.

Rutte noemt de harde confrontatie in de Oval Office "ongelukkig", maar weigerde dieper in te gaan op de ruzie. "Wat ik Zelensky heb verteld, is dat we respect moeten hebben voor wat Trump tot nu toe heeft gedaan." Volgens Rutte moet Zelensky nu "een manier vinden om de relatie met Trump te herstellen".

Rutte zegt ervan overtuigd te zijn dat ook Trump graag een "blijvende vrede" wil in Oekraïne. "Wat daarvoor nodig is, is dat we allemaal samenwerken: Europa, Oekraïne en de Verenigde Staten."

Harde clash

Rutte benadrukte verder dat de Verenigde Staten "de leider is binnen de NAVO". De NAVO-chef zegt eerder deze week met Trump gesproken te hebben en is er van overtuigd dat de Amerikaanse president toegewijd is aan het militaire bondgenootschap.

Hij onderstreepte daarnaast dat het in 2019 Trump was die Javelin-antitankwapens naar Oekraïne stuurde, die Oekraïne drie jaar geleden vervolgens hebben geholpen bij het tegenhouden van de Russen bij de invasie van Oekraïne.

Zelensky en Trump kwamen gisteren samen om een deal te sluiten over Oekraïense grondstoffen, maar dat is er niet van gekomen. Tijdens de ontmoeting en voor het oog van journalisten kwam het tot een ruzie tussen Zelensky en Trump en vicepresident Vance.

Zelensky noemde het incident na afloop in een interview bij Fox News "niet goed", maar weigerde zijn excuses aan te bieden. Op X herhaalde hij vandaag dat hij "zeer dankbaar" is voor alle Amerikaanse steun. Trump stelde niet meer geïnteresseerd te zijn in een grondstoffendeal en zegt dat Zelensky zijn hand overspeeld heeft. Volgens Trump is Zelensky pas weer welkom in het Witte Huis "als hij klaar is voor vrede".

Morgen Europese top in Londen

Morgen komen Europese leiders samen in Londen onder leiding van de Britse premier Starmer. Daarbij is ook Zelensky aanwezig. Volgens Rutte is het belangrijk dat de landen het eens worden over veiligheidsgaranties als het komt tot een akkoord met Rusland.