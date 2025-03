'Gouden wissel' Waerenskjold verrast in eindsprint en wint Omloop het Nieuwsblad

De koers over 197 kilometer van Gent naar Ninove was de eerste echte test voor de specialisten in de voorjaarsklassiekers. Groot spektakel werd het niet op de zes kasseistroken en bekende venijnige klimmetjes, waaronder de de Berendries, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg.

Kort na de start in Gent gingen zeven renners in de aanval. Met Elmar Reinders (Jayco AIUIa), Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets), Julius van den Berg en Enzo Leijnse (Picnic PostNL) zaten er vier Nederlanders mee in de vlucht van de dag.

Ook Giosuè Epis (Arkéa), Siebe Deweirdt en Victor Vercouillie (Team Flanders-Baloise) trokken mee in de aanval, het zevental reed een voorsprong van dik zeven minuten bij elkaar. De samenwerking was voorbeeldig, maar na 170 kilometer werden de aanvallers door een sterke groep opgeslokt.

Visma-Lease a Bike, in dienst van Wout van Aert, en de sterke klassiekerploeg van UAE bepaalden lang het tempo in het peloton. Maar op de Molenberg trok Alpecin-Deceuninck het peloton aan stukken.