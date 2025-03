Rugbyers houden met ruime zege op Duitsland zicht op eerste WK-deelname ooit

De Nederlandse rugbyers hebben zaterdagmiddag in het Europe Championship Duitsland in Amsterdam met 38-9 verslagen. Oranje houdt zo zicht op deelname aan het WK-kwalificatietoernooi. Over twee weken wacht nu een wedstrijd met Zwitserland of België, de winnaar daarvan mag meedoen aan het toernooi.

Oranje, dat in de groepsfase had verloren van Spanje en Georgië en met recordcijfers had gewonnen van Zwitserland (73-0) begon slordig aan het duel met de Duitsers.

Het spel oogde zenuwachtig en Duitsland nam dan ook snel de leiding in de wedstrijd (0-6). Nederland kwam vlak voor rust wel terug in het duel door een try van de beste man aan Nederlandse zijde, Chris Raymond.

Na rust werd de achterstand (5-9) omgebogen in een voorsprong (10-9) na een knappe individuele actie van Boris Hadinegoro. Dat zorgde voor een mentale dreun bij de Duitsers. Met verschillende try's en vier conversies werd de score flink uitgebreid.

Eerste WK-deelname ooit

Mocht Nederland zich uit eindelijk plaatsen voor het WK, dan zou dat voor het eerst in de historie zijn. Daarvoor moet Nederland eerst over twee weken af zien te rekenen met de winnaar van het duel tussen België en Zwitserland, die vanavond tegen elkaar spelen.

Lukt dat, dan speelt het Nederlands team in november een kwalificatietoernooi met vier teams. Het team dat daar de meeste punten pakt, plaatst zich voor het WK in Australië, in 2027.