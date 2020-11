Weer verlaat Nadal eindejaarstoernooi ATP Finals met lege handen

Djokovic strandde dit keer ook in de halve finales. Hij kwam net tekort tegen Dominic Thiem , die zondag met Medvedev gaat uitmaken wie zich voor het eerst winnaar van de Finals mag noemen.

Twee keer stond Nadal in de finale van de Finals: in 2010 en 2013. Hij verloor daarin van Roger Federer en Novak Djokovic.

Nadal won in zijn carrière alle grandslamtoernooien, de Olympische Spelen en het merendeel van de masterstoernooien. Alleen de ATP Finals en de masterstoernooien van Parijs, Miami en Sjanghai ontbreken op zijn erelijst als het om grote titels gaat.

Ook dit jaar gaat Rafael Nadal de ATP Finals niet winnen. De Spanjaard werd in Londen bij het officieuze WK voor de beste acht spelers van het jaar in de halve finales verslagen door de Rus Daniil Medvedev: 6-3, 6-7 (4), 3-6.

Nadal leek Medvedev verslagen te hebben toen hij in de tweede set een 4-1 achterstand omboog in een 5-4 voorsprong en kon serveren voor de set. De Rus brak echter terug, denderde in de tiebreak naar 4-1 en won 'm met 7-4.

Medvedev slaat meer winners

Net als Thiem en Djokovic waren Nadal en Medvedev ook in de derde set lang aan elkaar gewaagd: tot 3-3 verliep de set op service. In de zevende game werkte Nadal twee breakpoints weg, maar het derde werd hem fataal.

De Spaanse pijp bleek leeg en op 3-5 leverde Nadal nogmaals zijn service in. Medvedevs zege was verdiend: hij won zijn opslaggames makkelijker, kreeg meer breakpoints en sloeg meer winners.