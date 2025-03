Leerdam verslaat Takagi op 1.000 meter in Thialf, eerste WB-zege in ruim een jaar

Jutta Leerdam heeft voor het eerst sinds december 2023 een wereldbeker op de 1.000 meter gewonnen. De 26-jarige Leerdam was na haar rit niet tevreden met haar tijd, maar zag haar concurrent Miho Takagi zich daar wel op stuk rijden.

Voor Takagi is het haar eerste nederlaag van het seizoen op de 1.000 meter. Door vijf eerdere zeges had ze het klassement allang binnen.

Antoinette Rijpma-de Jong eindigde net naast het podium. In de slotrit reed ze de vierde tijd: 1.15,04, waarmee ze ruim twee tienden langzamer was dan nummer drie Mei Han.

Verval Leerdam

Leerdam begon goed aan haar rit, met een eerste volle ronde van 26,7. In de tweede ronde had ze een verval van bijna drie seconden, en leek ze niet gelukkig met haar tijd van 1.14,27.

Een rit later was het aan Takagi, die een halve seconde liet liggen in de eerste ronde en de achterstand niet kon goedmaken in de laatste 400 meter. Ze reed een tijd van 1.14,49.

Voor Leerdam is het haar negende wereldbekerzege op de 1.000 meter. Een goede timing van Leerdam, twee weken voor de WK in Noorwegen.