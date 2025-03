Film Emilia Pérez wint César ondanks kritiek op hoofdrolspeelster

De film Emilia Pérez is bij de uitreiking van de Franse filmprijzen, de Césars, gekroond tot beste Franse film. Emilia Pérez was tot voor kort ook een van de grote favorieten bij de Oscars die morgen worden uitgereikt, maar hoofdpersoon Karla Sofia Gascón ligt zwaar onder vuur.

De film draait om een trans vrouw die aan het hoofd staat van een Mexicaans drugskartel, gespeeld door Gascón. Zij wil verdwijnen door van geslacht te veranderen en krijgt daarbij hulp van een advocaat, gespeeld door Zoë Saldaña.

Gascón kwam recent onder vuur te liggen, nadat racistische en islamofobe oude tweets van haar waren opgedoken. Zo stelde ze voor om de islam te verbieden. En vlak na de dood van George Floyd in 2020, de zwarte man die in de Amerikaanse stad Minneapolis werd gedood door een agent, schilderde ze Floyd af als een drugsverslaafde "waar weinig mensen om gaven".

Sinds die oude tweets bekend zijn, zijn haar kansen op filmprijzen kleiner geworden. Gascón heeft excuses aangeboden en haar X-account verwijderd.

Zeven Césars

Emilia Pérez won in totaal zeven Césars gisteren in Parijs. Gascón was ook genomineerd in de categorie beste actrice, maar die prijs ging naar de Franse Hafsia Herzi.

Regisseur Jacques Audiard bedankte in zijn speech zijn team: "Ik vond het fantastisch om met jullie te werken, ik hou van jullie". Audiard, die eerder al afstand nam van Gascóns tweets, noemde haar "mijn schat" in zijn dankwoord, net als de andere hoofdrolspeelsters.

In Parijs werd ook actrice Julia Roberts in het zonnetje gezet. Zij ontving een ere-César voor haar acteercarrière. Ze kreeg de prijs uit handen van Clive Owen, met wie ze in de film Closer speelde in 2005.

Ook slechtste films bekend

In aanloop naar de belangrijkste filmprijzen van het jaar, de Oscars, werden gisteren ook de Razzies uitgereikt voor de slechtste films. Madame Web was daarbij de grote 'winnaar'. Hoofdrolspeelster Dakota Johnson werd verkozen tot slechtste actrice.

Marvel-film Madame Web gaat over een superheldin die in de toekomst kan kijken en zo het leven van drie vrouwen kan redden die vermoord zouden worden. De film kreeg ook een Razzie voor slechtste scenario.