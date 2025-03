Brand boven snackbar in centrum Winterswijk, NL-Alert verstuurd

Bij een grote brand in het centrum van Winterswijk is vanwege de vele rook een NL-Alert is verstuurd. Bewoners wordt geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden. De weekmarkt en een hotel aan de Markt zijn ontruimd.

De brand ontstond aan het eind van de ochtend, volgens nog onbevestigde berichten in de etage boven de snackbar. Binnen de kortste keren stond het hele pand in brand. De vlammen sloegen uit het dak. Er kwam meteen veel rook vrij, meldt Omroep Gelderland.

De politie besloot om het hotel naast de snackbar voor alle zekerheid te ontruimen. Ook de marktkooplieden en vele bezoekers van de weekmarkt moesten weg.

Duitse grensregio

De brandweer van het dorp in de Achterhoek wordt bij het blussen bijgestaan door korpsen uit de omgeving, ook uit de Duitse grensregio.

De veiligheidsregio heeft een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. "Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit", staat in het bericht. Ook wordt gewaarschuwd om niet naar de plek van de brand te komen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.