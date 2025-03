Druk in Europa voelbaar na debacle in Oval Office: 'Leiders bouwen mini-NAVO'

De ongekende ruzie tussen de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance en de Oekraïense president Zelensky van gisteravond in het Witte Huis zal grote gevolgen hebben voor Europa. Duidelijker dan ooit is nu geworden dat Europa voor zijn veiligheid zijn eigen boontjes zal moeten doppen, zeggen deskundigen.

Het conflict betekent een nieuwe klap voor Europa in een hectische maand waarin de barsten in de relatie met de VS zichtbaar werden. De Amerikanen maakten in februari duidelijk dat Europa voor zijn veiligheid niet langer op de VS hoeft te rekenen. Ook deelden ze mee dat de Europeanen niet welkom zijn aan de onderhandelingstafel met Rusland over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

Daar kwam het conflict in de Oval Office bovenop. De gebeurtenissen van gisteren zijn volgens René Cuperus van Instituut Clingendael te omschrijven als power play van de Amerikanen. "Je zag daar het symbool van de enorme machtsongelijkheid in de nieuwe wereldorde, gebaseerd op het 'recht van de sterkste'. De grote vraag na gisteren is opeens: wil Amerika van Oekraïne af of niet? Maar ook: onder welke voorwaarden wil Zelensky een staakt-het-vuren? Het gesprek van was heel riskant, en heeft de trans-Atlantische verhoudingen enorm verslechterd."

Zo kwam het tot een botsing tussen Trump, Vance en Zelensky: