Rijksmuseum vrijwel leeg door protestactie klimaatactivisten

Het Rijksmuseum in Amsterdam is vandaag een stuk leger dan normaal vanwege een protestactie van Extinction Rebellion (XR). De actiegroep had vooraf veel toegangskaarten gereserveerd, maar niet opgehaald. Daardoor is het stil in het museum.

Een woordvoerder van het Rijksmuseum meldt dat er een paar honderd bezoekers binnen zijn. "Doorgaans zijn dat op zaterdag in de vakantie ongeveer 8000 bezoekers. We vinden de actie onacceptabel, we worden belemmerd in onze publieke taak".

'Actie is geslaagd'

XR wil via het Rijksmuseum de ING-bank treffen. "We proberen het Rijksmuseum te bewegen om de invloed van de ING-bank op het Rijksmuseum te verminderen. ING blijft maar investeren in het vernietigen van ons klimaat", zegt een XR-woordvoerder.

De actie is volgens de activisten geslaagd. "Omdat we aandacht krijgen. Als ING niet meer sponsor is van het Rijksmuseum, stoppen we met de acties bij het museum."

Een woordvoerder van het museum wijst erop dat de actie was aangekondigd. "Ze hebben kaartjes gereserveerd die gratis zijn, zoals een museumkaart of kinderkaart, voor allerlei tijdsloten."

XR-buttons

Er staan ook wat actievoerders voor de deur van het museum. Dat zijn er een stuk of twintig, meldt de museum-woordvoerder.

Het Parool meldt dat XR van plan is om tot 15.30 uur actie te blijven voeren bij het Museum. Sommige bezoekers krijgen een flyer en een button van de actievoerders voordat ze naar binnengaan. De krant sprak twee Franse toeristen die hun kaartjes al in december gekocht hadden, vóór de reserveringsactie van XR.

Of ze de gele XR-buttons gaan dragen, weten ze nog niet. "Maar ik vind het klimaat wel belangrijk. Dus misschien speld ik hem wel op", zegt een van de Franse toeristen.