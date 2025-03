1/3 in Nieuwsuur: Gevolgen ongekende ruzie tussen Trump en Zelensky

Ongekende ruzie tussen Trump en Zelensky

Ongekend en een schok wereldwijd: de uit de hand gelopen ontmoeting van de presidenten Donald Trump en Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. Zelensky verliet het Witte Huis zonder een grondstoffenakkoord. De lachende derde lijkt Rusland. In de (niet-vrije) media daar klinkt jubelstemming door. In Oekraïne groeit het gevoel dat Amerika niet langer bondgenoot is, maar nu aan de kant van Rusland staat. Oekraïne krijgt ondertussen steun van Europese leiders en kopstukken en ook buiten Europa scharen leiders zich achter Zelensky. Morgen komen Europese leiders bijeen in Londen, waar ze zullen praten over de veiligheidssituatie in Europa.

Vanavond bespreken we alle ontwikkelingen en de gevolgen met onder anderen Frans Timmermans, fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA.