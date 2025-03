Eerste rouwpad van Nederland op Terschelling: 'wandelen helpt'

Op Terschelling wordt vandaag het eerste rouwpad van Nederland geopend. De 75 kilometer lange Walk of Grief is een initiatief van eilanders Arjan Berkhuysen en Anemoon Elzinga. Zij kwamen op het idee nadat hun zoon Mees (16) om het leven was gekomen bij een verkeersongeluk op Terschelling.

"Wandelen hielp ons", zegt Elzinga bij Omrop Fryslân. "Als je in rouw bent lukt er soms niet zoveel. Je bent gewond. Wat wel lukte was gewoon een stap zetten, en nog een stap, en nog één."

Het is vandaag precies vier jaar geleden dat het paar hun zoon verloor. De rouwstoet ging destijds naar het strand. Achteraf gezien denken Berkhuysen en Elzinga dat toen het eerste idee voor de wandelroute is ontstaan.

Uit je lijf zakken

Want de enige plek waar ze naar toe konden met hun verdriet, zo voelden ze, was naar buiten. Wandelen helpt, omdat bij rouw je hele lichaam daarin meedoet, zegt Elzinga. "Als je gaat wandelen kan het een beetje uit je lijf zakken."

Samen met andere eilanders besloten de twee om een concrete route te realiseren. De Walk of Grief loopt over bestaande wandelpaden door het bos, over strand en door de duinen van Terschelling. De initiatiefnemers benadrukken dat Iedereen de vijf etappes wandeling kan lopen, op eigen wijze en bij elke vorm van rouw. "We nodigen je uit om ermee op pad te gaan", schrijven ze op een speciale website. "Stap voor stap maak je ruimte voor rouw. En waar rouw is, is liefde."

Leedladder

Rouw is niet te vergelijken, benadrukt Berkhuysen. "Er is geen leedladder van het een dat erger is dan het andere", stelt hij. Ook mensen die in de rouw zijn omdat ze hun baan kwijt zijn of in scheiding liggen, zijn welkom op het pad. De initiatiefnemers hopen dat het wandelen door de natuur helpt om het verdriet vorm te geven. Net zo goed als dat het wandelen hen vaak heeft geholpen.

Vandaag wordt het pad geopend, in besloten gezelschap. Ook verschijnt een bijhorende wandelgids. Dat het pad op de sterfdag van hun zoon wordt geopend, is aan de ene kant mooi, maar het is ook zwaar, zegt Berkhuysen. "Het is een dag om te treuren, maar ook om te vieren. Het is een intense dag."