Reiziger laat rugzak vol drugs achter in ov Amsterdam

De politie in Amsterdam is op zoek naar de eigenaar van een rugzak die is gevonden in het openbaar vervoer. De tas zat vol met drugs. De eigenaar kan hem komen ophalen op het bureau zegt de politie, met een waarschuwing erbij.

"Neem dan wel een geldig identiteitsbewijs en je pyjama mee, want je krijgt van ons wat overnachtingen in ons karige staatshotel cadeau erbij!", schrijft de politie Burgwallen op Instagram.

De politie kreeg donderdag een melding over de achtergelaten tas, maar waar die werd gevonden, zegt de politie niet. Ook is niet bekend of de tas is achtergelaten in een bus, tram, trein of metro, schrijft AT5.

Dat het om een doorgewinterde drugsdealer gaat, lijkt duidelijk. In de tas zaten 500 pillen in verschillende kleuren, 120 pillen lorazepam, tientallen wikkels en zakjes cocaïne, 24 zakjes MMC, 21 zakjes ketamine, vijftien zakjes MDMA, flacons en flesjes GHB, vijf zakjes paddo's en drie repen spacecake.

De politie zegt dat de drugs vernietigd zijn in de verbrandingsoven.