Zo'n 6000 veroordeelden zijn onvindbaar, minder dan voorgaande jaren

Bijna 6000 veroordeelde criminelen zijn onvindbaar, blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze veroordeelden zijn samen verantwoordelijk ruim 7000 zaken, waaronder ernstige geweldsdelicten.

Van de meesten wordt vermoed dat ze in het buitenland zitten. Als veroordeelden niet in voorlopige hechtenis zitten of als verdachten nog niet veroordeeld zijn, kunnen ze vrij reizen, en dus ook de grens over.

Staatssecretaris Coenradie zegt in een reactie dat het "helaas" niet altijd lukt om celstraffen ten uitvoer te brengen. "Dat is uiterst pijnlijk voor het slachtoffer en de nabestaanden en uiteindelijk ook voor betrokken professionals."

Overigens is de 6000 wel minder dan het jaar ervoor. In 2023 waren zo'n 7000 meer veroordeelde criminelen spoorloos en in 2017 waren het er nog zo'n 11.000.

Cellentekort

In 2017 scherpten politie en justitie de aanpak van onvindbare veroordeelden aan. Sindsdien worden bijvoorbeeld meer gegevens gedeeld met andere landen. Ook worden hier opgelegde celstraffen overgenomen door andere landen, waardoor de veroordeelde daar in de gevangenis belandt.

Het aantal veroordeelde criminelen dat op vrije voeten is, heeft niks te maken met het huidige cellentekort in Nederland, laat het ministerie weten. "Ondanks het capaciteitsprobleem in het gevangeniswezen kan het niet zo zijn dat de gevangenisstraffen worden ontlopen", verzekert Coenradie.

De PVV-staatssecretaris is de afgelopen maanden bezig met oplossingen vinden voor het tekort. Een plan om gedetineerden twee weken eerder naar huis te sturen leverde haar een conflict op met PVV-leider Wilders. Coenradie wil dit jaar honderden miljoenen euro's extra om de problemen op te lossen.