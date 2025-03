Nuijs weet niet of hij WK in Hamar gaat halen na woede-uitbarsting: 'Beetje spijt'

Kjeld Nuis weet nog niet of hij over twee weken kan schaatsen bij de WK afstanden in Hamar. Met vijf hechtingen in zijn voet vertelt hij "een beetje spijt" te hebben van de woede-uitbarsting na zijn diskwalificatie in Thialf gisteravond.

Nuis komt vandaag niet meer in actie op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. De 35-jarige schaatser schopte uit frustratie een stoel weg en liep daarbij een snee in zijn voet op. De wond werd snel gehecht en de voet zit in het verband.

Ingepakte rechtervoet

Hij loopt moeilijk en zijn ingepakte rechtervoet past nog niet in een schoen. Hoe lang het herstel duurt en wanneer hij weer kan schaatsen, is nog moeilijk te zeggen. "Ik weet het niet. Het kan zomaar dat ik hierdoor geen WK rijdt... Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik denk niet verder dan de dag van morgen"