Vier doden na lawine India, vijf wegwerkers nog vermist

In het noorden van India zijn vier mensen omgekomen door een lawine. De slachtoffers zijn wegwerkers die gisteren overvallen werden door de neerkomende sneeuw.

Het ongeluk gebeurde op een bergpas in de Himalaya vlak bij de grens met China. 55 wegwerkers kwamen onder de sneeuw terecht. Reddingswerkers konden vijftig slachtoffers onder de sneeuw vandaan halen, van wie er vier waren omgekomen. Een aantal is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Naar vijf mensen wordt nog gezocht. Er worden meerdere reddingsteams ingezet bij die zoektocht, ondersteund door helikopters van het leger. Volgens de lokale politie stuiten de reddingswerkers op problemen doordat het nog altijd hard sneeuwt. Ze zijn door 'meters sneeuw' en in slecht zicht op zoek naar de laatste slachtoffers.

Vaker lawines

De Himalaya-regio in het noorden van India is door de opwarming van de aarde gevoelig voor lawines. In 2022 kwamen 27 mensen om het leven bij een lawine. Een jaar eerder leidde een plotselinge gletsjerbreuk tot een overstroming, waarbij meer dan 200 slachtoffers vielen.