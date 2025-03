Tijd van 'Kein geloel, Fussball spielen' is voorbij; waar moet topcoach in 2025 aan voldoen?

Feyenoord schoot met trainer Arne Slot in de roos, maar zijn opvolger Brian Priske bleek diens grote schoenen niet te kunnen vullen. Nu hoopt de Rotterdamse club met de onervaren Robin van Persie een nieuwe topcoach in de dop voor de groep te zetten. Vanavond staat hij voor het eerst langs de lijn in de Kuip bij Feyenoord-NEC (aftrap 21.00 uur).

Waar moet een topcoach anno 2025 eigenlijk aan voldoen? We vroegen het aan trainers die furore maakten in andere sporten: honkbal, hockey en shorttrack.

"Nou, dat is best veel", zegt Robert Eenhoorn. De oud-honkballer was tot afgelopen zomer tien jaar algemeen directeur bij voetbalclub AZ. Daarvoor was hij onder andere coach van honkbalclub Neptunus en het nationale honkbalteam. "Het is niet onmogelijk om aan alles te voldoen. Maar het vak is zeker ook niet voor iedereen weggelegd."