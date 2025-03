Trainen zonder perspectief: terugkeer voelt nog ver weg voor Russische schaatsers

Semerikov: 'Oud-ploeggenoten zijn niet boos op me'

De 30-jarige Semerikov is blij dat hij terug is in Thialf. Eind 2018 reed hij er een baanrecord op de vijf kilometer. "Ik houd van deze ijsbaan", zegt hij na een training.

Semerikov ging in 2022 eerst in China trainen, op verzoek van de Chinese bond. "De schorsing van Rusland was niet de reden dat ik naar China ging. Zo loopt het leven soms nu eenmaal", zegt hij zonder verder in detail te treden. "We leven op de wereld, niet slecht in één land."

"Twee jaar geleden vertrok ik uit China en ging ik naar Oezbekistan, maar door bureaucratie bij de bonden duurde het even voordat ik weer wedstrijden mocht rijden. Ik ben blij dat ik deze kans kon grijpen."

Semerikov rijdt niet langer met een Russische vlag op zijn pak, maar heeft niet alle banden met Rusland verbroken. "Ik kan nog naar Rusland reizen als ik zou willen en ik heb ook nog contact met de schaatsers. Mijn oud-ploeggenoten zijn niet boos op me. Ze snappen mijn situatie, maar hebben op dit moment niet de kans die ik had."