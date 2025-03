Rustige nacht paus na ademhalingscrisis

Paus Franciscus heeft een "rustige nacht" in het ziekenhuis achter de rug. Gisteravond meldde het Vaticaan nog dat hij te maken had met een terugslag. Hij had toen een "ademhalingscrisis".

Het Vaticaan meldt nu dat Franciscus goed geslapen heeft en aan het rusten is. Hij kreeg gisteren nog te maken met een verkramping van de luchtwegen, waarbij hij onder meer moest overgeven. Dat volgde op een aantal dagen waarin er juist wat verbetering zichtbaar leek te zijn in zijn situatie.

De 88-jarige paus ligt nu ruim twee weken in een ziekenhuis in Rome met een dubbele longontsteking. Hij kwakkelt de laatste jaren vaker met zijn gezondheid. Zo lag hij in 2023 in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en hij onderging in dat jaar ook een buikoperatie.

Zwakke longen

Franciscus is vatbaar voor longproblemen, omdat hij als jongvolwassene pleuritis opliep, een ontsteking aan het borstvlies rondom de longen. Een deel van een long moest toen verwijderd worden.