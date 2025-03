Carnaval is collectief geluk: 'Alle sociale rangen verdwijnen'

Zo'n 7 op de 10 mensen voelen zich tijdens carnaval meer verbonden met anderen en gelukkiger. Dat komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van L1 en Omroep Brabant.

"Carnaval is hét moment waarop sociale rangen verdwijnen en dat geeft velen een bijzonder bevrijdend gevoel", zegt gelukspsycholoog Josje Smeets tegen L1 Nieuws. "Dat komt doordat we tijdens die dagen even allemaal gelijk zijn."

Het gelukzalige gevoel komt onder meer door het loslaten van de dagelijkse routine, zegt Smeets. Mensen zetten een masker op, verkleden en schminken zich en ontsnappen zo aan de dagelijkse realiteit. "En als je dan kunt dansen en iemand anders kunt zijn, versterkt dat het geluksgevoel enorm. De gelijkheid tijdens carnaval creëert een intens gevoel van saamhorigheid en verbondenheid."

1458 Limburgers en 1279 Brabanders vulden de enquête in van Kieskompas. Er zijn geen mensen ondervraagd in andere provincies waar carnaval gevierd wordt.

"Ik merk dat tijdens carnaval mensen vriendelijker en meer open worden", zegt een deelnemer aan de enquête. "Het is heel makkelijk om contact te maken met vreemden. Als ik carnaval vergelijk met een avond in de kroeg, is er meer gevoel van eenheid en gezelligheid."

Een ander zegt: "Je kunt er een pintje met een grote crimineel drinken of een slap gesprek voeren met de burgemeester. Maakt allemaal niet uit."

Collectief geluk

Mike Weerts, acteur en 'carnavalsfanaat' ervaart ook een collectief gevoel van geluk. De waan van de dag wordt vergeten, het is even loskomen van de ellende in de wereld. "Ik denk dat daar ook die gemoedelijke sfeer vandaan komt."

Het carnaval is net losgebarsten en duurt een paar dagen, tot midden volgende week. Ruim 25 procent van de Limburgers (en 22 procent van de Brabanders) zegt op Aswoensdag emotioneel te zijn. Weerts: "Dat komt doordat je even bent ontsnapt aan de werkelijkheid en weer terug moet naar je dagelijkse leven. Voor sommigen is dat confronterend, vooral omdat de verbondenheid van carnaval een piek is die het hele jaar door moeilijk te evenaren is."

Op Aswoensdag begint in de Rooms-Katholieke Kerk de veertigdagentijd, in de aanloop naar Pasen.