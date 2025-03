PKK kondigt staakt-het-vuren aan na oproep gevangen leider Öcalan

De Koerdische militie PKK geeft gehoor aan de oproep van hun leider Öcalan om de wapens neer te leggen. "We kondigen een staakt-het-vuren af. Geen van onze strijders zal gewapende acties uitvoeren tenzij ze worden aangevallen", staat in een verklaring die via een Koerdisch persbureau is verspreid. In de verklaring wordt ook gezegd dat Öcalan vrijgelaten moet worden.

Öcalan zit al sinds 1999 vast in Turkije. Zijn oproep om de wapens neer te leggen en de PKK te ontbinden wordt gezien als een doorbraak. De laatste onderhandelingen tussen de Turkse staat en de PKK klapten in 2015, na drie jaar van gesprekken.

Gisteravond reageerde president Erdogan al op de oproep die Öcalan donderdag deed. Hij sprak van een "nieuwe fase in het streven naar een terreurvrij Turkije" en een "historische kans om vooruitgang te boeken om de muur van terreur af te breken".

De PKK, door onder meer de EU en de VS bestempeld als terreurorganisatie, strijdt al decennia tegen de Turkse staat. De Koerdische militie wilde aanvankelijk een onafhankelijk Koerdistan, later richtte die zich op meer autonomie en rechten voor de Koerdische bevolking. De strijd tussen de PKK en het Turkse leger heeft de afgelopen veertig jaar meer dan 40.000 levens geëist.