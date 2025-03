Politie wil meer in de wijk zijn en taken overdragen aan andere partijen

De politie wil de komende jaren op een andere manier gaan werken en een aantal taken afstoten. Dat moet ruimte scheppen om meer in de wijk aanwezig te zijn, zegt korpschef Knol.

"We doen nu veel in vergunningverlening, ook houden we toezicht op de boa's en zijn we aanwezig bij voetbalwedstijden. Allemaal vraagstukken waarvan wij zeggen: kunnen anderen hier een rol in spelen of de hele taak overnemen", zegt Knol tegen de NOS.

In het document 'strategische agenda politie 2025-2030' heeft de korpschef haar plannen voor de komende jaren op papier gezet. Haar ambitie is om de politie meer in te zetten voor de kerntaken criminaliteitsbestrijding, opsporing en openbare handhaving. Ook wil ze dat agenten vaker de wijk in gaan.

"Voor de Nederlandse politie is het heel belangrijk om dicht in de wijk te willen zijn. We willen snappen, voelen en begrijpen wat daar speelt. Dat betekent dat je daar tijd en dus ook capaciteit vrij voor moet maken", zegt Knol.

De komende tijd wil de politie in afstemming met de minister en burgemeesters een aantal taken overdragen aan andere partijen. "Wij gaan daarnaast kritischer kijken naar nieuwe taken die bij ons worden neergelegd."

Vreemdelingenpolitie

De vreemdelingenpolitie kampt al jaren met een structureel personeelstekort. Vanwege het tekort werden agenten uit andere korpsen noodgedwongen in aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ingezet.

Bij de vreemdelingenpolitie hebben ze inmiddels meer lucht. Een nieuwe dienst bij het ministerie van Asiel en Migratie heeft het werk in Ter Apel overgenomen.

Een medewerker van de vreemdelingenpolitie vertelt dat het werk in Ter Apel voorheen grote impact had op het andere werk. "Ik denk dat we 35 procent konden doen wat we normaal deden. Hierdoor moesten we helaas af en toe wel een keuze maken om dan voor de zwaarste gevallen kiezen. De rest gaat dan weer de straat op. Daar hebben we niet alleen de collega's op straat last van, maar uiteindelijk ook de samenleving."

Chatbot

Door efficiënter te werken en taken af te stoten, zou de burger daar beter van moeten worden. Maar het zou ook kunnen betekenen dat je vaker 'nee' te horen krijgt van de politie. "Ik weet niet of dat gevoeld gaat worden als 'nee'", zegt korpschef Knol, "maar soms is het zo dat dat iets wellicht door iemand anders opgepakt kan worden of dat de politie niet ter plekke komt, maar misschien op afstand hulp verleent."

Knol zegt dat de dienstverlening van de politie daar ook meer op ingericht wordt. "Je kunt al via videobellen contact met ons maken, je kunt internetaangifte doen en ook met de chatbot van ons contact hebben." Voor ons is het ook van belang om te kiezen. "Wanneer laten we nu echt een politieauto rijden en hoe kunnen we soms ook op een andere manier contact maken of het werk afhandelen?"