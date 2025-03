Froukje neemt pauze en staat niet op festivals: 'Vroeger deden artiesten dit altijd'

Maar nieuwe nummers laten voorlopig dus op zich wachten. Froukje loopt de komende maanden drie dagen per week stage bij het campagnebureau BKB in Amsterdam. "Ik miste wat zingeving en verbreding. Zo kwam ik terecht bij BKB", zegt Froukje op het Instagramaccount van BKB.

"Ik merk nu al dat dit jaar bijdraagt aan mijn zelfstandigheid en volwassenheid. Ik ben iets aan het doen waarbij ik niet centraal sta." Intussen werkt Froukje wel aan een nieuwe plaat, vertelde ze deze week in talkshow Eva.

Ze heeft naar eigen zeggen meer inspiratie nu ze afstand heeft genomen. "Het is moeilijk om te schrijven als je midden in die storm van optreden zit."

Lowlands

Waar veel andere artiesten dromen van Lowlands, heeft Froukje er al drie jaar op rij gestaan. "Het klinkt misschien heel gek, maar eigenlijk wil je dat niet", zegt De Vrieze. "Als Froukje niet en als Lowlands niet."

Froukje maakte in 2022 haar debuut op het festival, het jaar daarop verving ze headliner Florence and the Machine. En vorig jaar stond ze opnieuw in de volle Alpha-tent, nadat haar album was verschenen.

"Je wil dat die show van 2024 je moment is, maar op het moment dat je de vraag krijgt of je Florence and the Machine wil vervangen zeg je natuurlijk geen nee", zegt De Vrieze. Al zijn er wel redenen om je af te vragen of je dat moet doen."

Ronnie Flex

Froukje is lang niet de enige Nederlandse artiest die een pauze neemt. Zo bracht Maan anderhalf jaar lang geen nieuwe muziek uit en stond ze nauwelijks op het podium. In die maanden bracht ze tijd door in de studio en ging ze onder meer naar Florence om Italiaans te leren.

Ook Ronnie Flex was op een gegeven moment "all over the place". Hij stond op andermans platen, verscheen op alle festivals en was het toen even kwijt. Hij wist niet meer wat hij moest maken", zegt De Vrieze.

Fans van Ronnie Flex hebben lang moeten wachten op een nieuw album. Volgende maand verschijnt SDL, het eerste album in vier jaar tijd. "Hij lijkt de slag nu weer te pakken te hebben."