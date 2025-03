Tussenbalans na rommelige F1-testdagen in Bahrein: '2025 wordt nog spannender dan 2024'

Hamvraag is of Sir Lewis is opgewassen tegen Leclerc. "Ik heb tijd nodig en ben er nog niet helemaal, maar het fundament staat", benadrukt Hamilton. "Een paar dagen testen is weinig. Er zit nog veel in het vat en het is lang geleden dat ik zo hoopvol aan het seizoen begon." Of hij met Ferrari Max Verstappen en McLaren kan aanvallen? "Dat is niet te zeggen. Neem alles wat iedereen hier zegt maar met veel korrels zout. McLaren is kampioen en Red Bull was jarenlang de snelste. Zij zullen er staan."

Vasseur geniet volop van de zevenvoudig kampioen. "Lewis is zo blij als een rookie." Het is ook Leclerc opgevallen. "Leuk om mee te maken hoe opgewonden hij is over Ferrari. Zijn komst gaf mij een rustige winter." De Monegask verwacht een vruchtbare samenwerking. "Onze rijstijl lijkt erg op elkaar, dus onze feedback komt overeen. We zoeken naar hetzelfde."

Red Bull Racing (Max Verstappen & Liam Lawson)

Lachende gezichten en optimisme troef bij de renstal die vorig seizoen werd onttroond door McLaren. De RB21 lijkt een stuk beter dan de voorganger die door Verstappen een 'monster' werd genoemd. Sergio Pérez' opvolger Liam Lawson is een potentiële wonderboy, maar met slechts elf grand prix-deelnames op zak is geduld een schone zaak.

Dat beseft 'kiwi' Lawson terdege. "We hadden nog wel wat rondjes kunnen gebruiken. Ik voel me redelijk op mijn gemak in de cockpit, maar ken veel circuits nog niet. Het wordt een uitdagend jaar", zegt de Nieuw-Zeelander.