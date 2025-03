Vertwijfeling bij PSV, vertrouwen bij Ajax: titelstrijd is voer voor sportpsychologen

De titelstrijd in de eredivisie tussen Ajax en PSV is voer voor sportpsychologen. Want waar Ajax nu wordt geroemd om de strijd die elke week geleverd wordt, hebben spelers van PSV soms het idee dat de vechtlust ontbreekt in de eredivisie.

PSV-aanvaller Noa Lang was vrij duidelijk na het Champions League-duel tussen PSV en Juventus. "We doen maar wat in de eredivisie. Als we dezelfde intensiteit op de mat leggen als in de Champions League, worden we makkelijk kampioen. Maar dat doen we niet, dus we staan terecht tweede."

Middenvelder Guus Til zei na de bekeruitschakeling van PSV dat Go Ahead 'liever de finale wilde halen dan wij'.

Het contrast met de woorden van Ajax-trainer Francesco Farioli is groot. "We willen allemaal het beste eruit halen, de spelers steken er enorm veel in." En tegenover Het Parool zei hij: "Ik moet de spelers bedanken voor het verleggen van hun mentale en fysieke grenzen."

'PSV snel van slag'

Een verklaring voor het verschil kan zijn dat landskampioen PSV uit een jaar komt waarin alles lukte in de eredivisie. De verwachtingen zijn dan ook dat PSV kampioen wordt, maar het gewenste resultaat is er nu niet.

"De spelers zijn op het veld meer bezig met het probleem dan met goed presteren", vertelt sportpsychologe Daniëlle van der Klein-Driesen van Flow Mentale Training. "Alles is bij PSV natuurlijk enorm resultaatgericht. De club wil alleen maar kampioen worden. De rest telt als verlies. Dat is in principe goed, maar als je dan een keer verliest, raak je eerder van slag als dat niet lukt, want daaraan zijn de spelers niet gewend."