Acteur Gene Hackman en vrouw waarschijnlijk negen dagen eerder overleden

Acteur Gene Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn waarschijnlijk negen dagen eerder overleden voordat ze werden gevonden in hun huis in Santa Fe. Dat heeft de plaatselijke sheriff gezegd.

Uit onderzoek is gebleken dat de pacemaker van de 95-jarige Hackman op 17 februari stopte met werken. Afgelopen woensdag werd hij samen met zijn vrouw dood aangetroffen in hun woning in New Mexico. Ook hun hond was overleden.

Na de eerste autopsie kon worden uitgesloten dat er sprake was van koolmonoxidevergiftiging. Ook zijn er geen gaslekken in of rond het huis aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat er geen sprake is van een misdrijf.

Op dit moment worden er toxicologische testen gedaan om te kijken of bijvoorbeeld medicijnen een rol hebben gespeeld bij de dood. Dat rapport kan echter nog maanden op zich laten wachten, liet de sheriff eerder weten.

Eerder werd bekend dat de lichamen van Hackman en Arakawa in verschillende kamers in het huis zijn gevonden. Hackman lag in de bijkeuken, zijn vrouw in een van de badkamers. In de badkamer waar het lichaam van Arakawa werd gevonden, lag een geopend potje pillen.

Succesvolle carrière

Gene Hackman won in zijn lange carrière van zo'n veertig jaar onder meer twee Oscars en tientallen andere filmprijzen, waaronder vier Golden Globes en twee BAFTA Awards. Hij speelde onder meer in succesvolle films als The French Connection (1971), Unforgiven (1993) en Superman (1978). In 2004 ging hij met pensioen. Zijn vrouw Arakawa was klassiek pianist. Hackman trouwde in 1991 met haar.