Geen excuses Zelensky: 'Trump moet meer achter Oekraïne staan'

De Oekraïense president erkent dat het voor zijn land moeilijk zou zijn om zonder Amerikaanse steun tegen de Russen te vechten. "Ook daarom ben ik hier", reageerde Zelensky. "Niemand wil dit nog een keer en daarom vragen we veiligheidsgaranties."

President Trump benadrukte bij het verlaten van het Witte Huis dat hij op dit moment niet meer geïnteresseerd is in een deal met Oekraïne over minerale rijkdommen. Zelensky zegt dat de VS de deal heel graag wil en dat ook Oekraïne niet tegen, maar alleen als ze er wat voor terugkrijgen in de vorm van veiligheidsgaranties.

Toekomstige relatie

Trump noemde de ontmoeting met Zelensky "niet geweldig". Volgens de Amerikaanse president heeft Zelensky zijn hand overspeeld en doet de VS niet mee aan spelletjes. "Ik wil vrede en alles wat Zelensky wil, is vechten, vechten, vechten. We kunnen weer gaan praten als hij ook vrede wil."

Zelensky zegt dat zijn relatie met Trump nog kan worden gered. "Ik geloof nog altijd in de sterke band tussen beide landen. Dit is er al vanuit de historie. Vandaag ging het maar om twee mensen, maar daarom bedank ik altijd het Amerikaanse volk. Jullie helpen ons."