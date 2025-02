De Boo en co profiteren van niet fitte Stolz: 'Ben nog niet hetzelfde na herstel'

Eindelijk heeft hij hem te pakken. Zestien keer reden Jenning de Boo en Jordan Stolz samen een wereldbeker op de 500 en de 1.000 meter, nog nooit was De Boo zijn Amerikaanse rivaal de baas. Tot vrijdagavond.

Er was wel duidelijk een niet fitte Stolz voor nodig. Na een longontsteking van enkele weken geleden was het Amerikaanse supertalent duidelijk niet op zijn best. Want na zijn nederlaag op de 500 meter, eindigde de tot voor kort ongenaakbare Stolz op de 1.500 meter buiten het podium.

Stolz voelde de gevolgen van de antibioticakuur nog in zijn lichaam, hij was een week geleden in Polen nog wat vermoeid. Op zijn vierde afstand van het weekeinde bleef hij steken op de vijfde plaats, na drie gouden medailles.

Stolz hoopt op herstel

"Ik hoopte dat ik na de 500 een betere race zou rijden. Maar na de 1.500 voelde ik dat ik te moe was", concludeert Stolz,. "Ik heb in twaalf dagen maar twee of drie keer geschaatst. Het was best slecht. We zien hoe het in Noorwegen gaat."

"Ik ben nog niet hetzelfde na mijn herstel, maar ik hoop dat het terugkomt. Het is nog twee weken tot Noorwegen. Ik had niet verwacht zo langzaam te zijn op de 1.500 meter."