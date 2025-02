Tieners die na dood Haagse scholier zijn opgepakt verdacht van moordplan op een ander

De twee jongens die zijn aangehouden na de dood van een 16-jarige leerling van het Hofstad Lyceum in Den Haag, worden verdacht van het voorbereiden van moord of zware mishandeling met voorbedachten rade op iemand anders. Wie dat was, zegt het OM niet, zo meldt Omroep West.

Het slachtoffer werd begin februari zwaargewond gevonden in het gebouw van de school. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en overleed een dag later aan zijn verwondingen. De politie sloot toen een misdrijf uit. Wel werden de twee jongens van 15 en 19 jaar aangehouden. Zij kwamen in beeld tijdens het onderzoek naar het vuurwapen dat een rol heeft gespeeld bij de dood van de leerling.

Na verder onderzoek bestaat volgens het OM het vermoeden dat het tweetal van plan was om iemand anders te vermoorden, dan wel te mishandelen. Daarvoor zou het vuurwapen mogelijk gebruikt worden. Een mogelijke rol van het overleden slachtoffer wordt daarin ook onderzocht, aldus justitie.

De twee verdachten blijven langer vastzitten. Het voorarrest van de 15-jarige jongen is met dertig dagen verlengd, dat van de 19-jarige met negentig dagen.