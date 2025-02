Erdogan: 'Oproep PKK-leider nieuwe fase in streven terreurvrij Turkije'

De Turkse president Erdogan heeft voor het eerst gereageerd op de oproep van PKK-leider Öcalan aan Koerdische militante strijders om de wapens neer te leggen in de strijd tegen Turkije en de beweging op te heffen. Erdogan spreekt van een "nieuwe fase in het streven naar een terreurvrij Turkije".

De oproep tot ontbinding van de PKK is volgens Erdogan een "historische kans om vooruitgang te boeken om de muur van terreur af te breken".

Gisteren riep PKK-leider Öcalan de groep vanuit de gevangenis op om de strijd tegen Turkije te staken. Hij wil dat de partij een congres houdt en formeel instemt met ontbinding van de PKK.

Terroristische organisatie

De strijd tussen de Turkse staat en de PKK woedt al tientallen jaren. In 1984 begon de groep de gewapende strijd voor een onafhankelijk Koerdistan. Later werd dat doel losgelaten en kwam de nadruk te liggen op de strijd voor meer autonomie.

De PKK is onder meer door de Europese Unie en de Verenigde Staten aangemerkt als terroristische organisatie. De afgelopen decennia heeft het conflict aan meer dan 40.000 mensen het leven gekost. Öcalan werd in 1999 gearresteerd en ter dood veroordeeld. Later werd zijn straf omgezet in levenslang.

Eerdere vredesbesprekingen tussen de Turkse staat en de Koerdische beweging liepen spaak.

Leden van de DEM-partij lazen gisteren de aankondiging van PKK-leider Öcalan voor: