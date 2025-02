Grote drukte in Den Bosch vanwege carnaval, gemeente roept op niet te komen

In Den Bosch is het momenteel zo druk dat de gemeente mensen oproept om niet meer naar de binnenstad te komen om carnaval te vieren. Ook in Breda is de binnenstad voor een deel afgesloten vanwege de grote feestende menigte.

De aangewezen gebieden om feest te vieren in Den Bosch zijn sinds 20.00 uur afgesloten vanwege de drukte. Den Bosch zegt "hedde ruimte nodig" om carnaval te vieren. "Die is hier efkes nie!" Tijdens carnaval gaat de stad door het leven als Oeteldonk.

Volgens Omroep Brabant roept NS in de treinen richting Den Bosch om dat mensen niet meer welkom zijn in de stad. Ook is de achterzijde van het station afgesloten en staan medewerkers bij de toegangspoortjes de feestvierders op te wachten.

Ook in Breda (Kielegat) is het momenteel op meerdere plaatsen te druk en zijn locaties tijdelijk afgesloten, waaronder de Havenmarkt en de Torenstraat. De gemeente Breda vraagt mensen het feestje voort te zetten op een andere plek. Zij kunnen de alternatieve routes volgen om een rustige feestplek te vinden.