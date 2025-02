Orkaan raast over Franse eiland Réunion, zeker drie mensen omgekomen

Het Franse departement Réunion is getroffen door een orkaan die met windstoten van meer dan 200 kilometer per uur over het eiland raasde. Daarbij zijn zeker drie mensen omgekomen.

Het eiland ligt in de Indische Oceaan ten oosten van Madagascar en is een overzees deel van Frankrijk. Cycloon Garance kwam vandaag ten noorden van het eiland aan land en vertrok na enkele uren in de zuidwestelijke richting, meldt het weerinstituut Meteo France.

De hoogste alarmfase (code paars) was van kracht. Die is inmiddels verlaagd naar code rood, maar Meteo France waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken.