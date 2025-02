Volendam voorkomt puntenverlies in slotfase tegen Helmond Sport, Dordrecht wint simpel

In de tweede helft ging het daarna lang gelijk op, tot Aurelio Oehlers twee goals maakte in het laatste kwartier en de eindstand bepaalde. Vooral zijn tweede goal was mooi. Tussen meerdere spelers van Helmond Sport vond hij de ruimte om op doelman Wouter van der Steen af te dribbelen, waarna hij ook hem omspeelde en de bal simpel binnentikte.

Dordrecht en Cambuur domineren

FC Dordrecht had op zijn beurt geen partij aan FC Emmen. De Dordtenaren kwamen al na negen minuten op voorsprong via Devin Haen, waarna het nooit meer in de problemen kwam.

In de tweede helft scoorde Jari Schuurman nog uit een penalty, en toen FC Emmen-verdediger Mike te Wierik de bal in eigen doel werkte, was de wedstrijd beslist.

Dat was echter niet de grootste overwinning in de KKD op vrijdag. In eigen huis verpulverde SC Cambuur VVV Venlo: 5-0. Cambuur staat voorlopig op de vijfde plaats en houdt nog altijd zicht op directe promotie naar de eredivisie.