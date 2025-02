Van Gerwen klopt Van Duijvenbode op UK Open, Van Barneveld uitgeschakeld

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de tweede dag van de UK Open. De drievoudig wereldkampioen, die dit toernooi ook drie keer wist te winnen, won in de vierde ronde met 10-8 van landgenoot Dirk van Duijvenbode.

Van Duijvenbode kwam op een 3-1 voorsprong, maar zag Van Gerwen het initiatief in de wedstrijd overnemen met zes gewonnen legs op rij. Van Duijvenbode kwam nog terug tot 8-7, maar een 127-finish bracht Van Gerwen weer op een comfortabele voorsprong en uiteindelijk trok hij de partij naar zich toe.

Ook vier andere Nederlanders plaatsten zich voor de vijfde ronde van de UK Open. Voormalig UK Open-kampioen Danny Noppert won met 10-2 van Daryl Gurney. Jermaine Wattimena klopte Ritchie Edhouse met 10-6, in een herhaling van de EK-finale van vorig jaar. Toen trok Edhouse aan het langste eind.

Gian van Veen was met 10-4 te sterk voor Welshman Nick Kenny. Jurjen van der Velde, ook zo'n jong talent, won met 10-6 van Adam Lipscombe.

Van Barneveld uitgeschakeld

Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd de tweede dag van de UK Open te bereiken. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de vierde ronde (zijn eerste wedstrijd) van titelhouder Dimitri van den Bergh: 10-6.

Ook voor Kevin Doets is het toernooi voorbij na een 10-6 nederlaag tegen Michael Smith.

Vrijdagavond werd over acht banen de vierde ronde van het toernooi afgewerkt, met nog 64 spelers in het toernooi. Eerder op de dag werden in de middag de eerste drie ronden afgewerkt, maar daar waren de topspelers nog vrij.