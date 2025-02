Van Barneveld uitgeschakeld op UK Open, Noppert en Wattimena wel door

Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd de tweede dag van de UK Open te bereiken. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de vierde ronde (zijn eerste wedstrijd) van titelhouder Dimitri van den Bergh: 10-6.

Andere Nederlanders plaatsten zich wel voor de vijfde ronde van zaterdag. Voormalig UK Open-kampioen Danny Noppert won met 10-2 van Daryl Gurney. Jermaine Wattimena klopte Ritchie Edhouse met 10-6, in een herhaling van de EK-finale van vorig jaar. Toen trok Edhouse aan het langste eind.

Gian van Veen was met 10-4 te sterk voor Welshman Nick Kenny.

Drukke avond

Vrijdagavond wordt over acht banen de vierde ronde van het toernooi afgewerkt, met nog 64 spelers in het toernooi. Eerder op de dag werden in de middag de eerste drie ronden afgewerkt, maar daar waren de topspelers nog vrij.

In totaal komen acht Nederlanders uit in de vierde ronde. Later vanavond spelen Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode tegen elkaar voor en plek in de vijfde ronde.