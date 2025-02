Briesende Nuis verwondt zichzelf door trap tegen stoel na diskwalificatie: 'Door wat?!'

De frustratie zat bij Kjeld Nuis zeldzaam hoog na een diskwalificatie op de 1.500 meter. Uit woede trapte Nuis met blote voeten een stoel kapot, waardoor hij een snee in zijn hiel opliep. Woedend was de Nederlander. Hinkend verliet hij het middenterrein, twee weken voordat de WK afstanden plaatsvinden.

Nadat de teamarts zijn voet had verbonden en het bloed had gestelpt, blikte Nuis nog altijd stomend terug op de hectische minuten van vlak daarvoor. Want wat was daar precies gebeurd?

"Weet ik veel, man. Iemand vindt het nodig om mij te DQ'en hier", brieste Nuis. "Prima."

Nuis was tweede geworden achter de Noor Peter Kongshaug tijdens het slotweekend van de wereldbeker in Thialf. Maar toen hij zijn schaatsen uittrok, kwam een jurylid hem slecht nieuws brengen. Nuis had in een buitenbocht een blokje weggetikt met zijn schaats. Dat is verboden en betekent automatisch diskwalificatie. Toen kwam de woede.

"Ik ben keer op keer de beste Nederlander. Ik rij hier tweede van de wereld, ik sleep hier een klassement binnen. En dan haal ik hier weer zilver. En dan wordt het klassement weggegooid door... door wat? Ik heb geen idee. Ergens heb ik iets gedaan dat ik niet mag. Geen idee, ik weet niet eens waar, ik heb geen idee man. Echt geen idee."

De schade van de wond die Nuis overhield aan de trap valt nog te bezien. Gedreven door adrenaline dacht Nuis wel alvast vooruit naar de WK afstanden in Hamar, half maart.

"Ik heb nog twee weken om de beste van de wereld te worden. En daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Kutzooi."