Briesende Nuis gewond door trap tegen stoel na diskwalificatie, morgen niet in actie

Woedend was de Nederlander, die hinkend het middenterrein verliet. Nadat de teamarts zijn voet had verbonden en het bloed had gestelpt, blikte Nuis nog altijd stomend terug op de hectische minuten van vlak daarvoor. Want wat was daar precies gebeurd?

"Weet ik veel, man. Iemand vindt het nodig om mij te DQ'en hier", brieste Nuis. "Prima."

Later bood Nuis op sociale media zijn excuses aan. "Sorry allemaal voor deze woede-uitbarsting. Niet trots op. Maar sport is emotie."

Blokje weggetikt

Nuis was tweede geworden achter de Noor Peder Kongshaug tijdens het slotweekend van de wereldbeker in Thialf. Maar toen hij zijn schaatsen uittrok, kwam een jurylid hem slecht nieuws brengen. Nuis had in een buitenbocht een blokje weggetikt met zijn schaats. Dat is verboden en betekent automatisch diskwalificatie. Toen kwam de woede.