Vaticaan: paus heeft 'ademhalingscrisis' gehad

Paus Franciscus kampt met een terugslag. Dat valt op te maken uit een mededeling van het Vaticaan. In een korte update wordt melding gemaakt van een "verkramping van de luchtswegen" en dat de paus moest overgeven. Vorige week zaterdag had de paus een soortgelijke astma-achtige aanval.

Het Vaticaan benadrukt dat Franciscus helder is en bij kennis. De afgelopen dagen leek het wat beter te gaan met de paus.

Broze gezondheid

De 88-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk werd twee weken geleden in een ziekenhuis in Rome opgenomen met een dubbele longontsteking.

Franciscus heeft al jaren gezondheidsproblemen. In 2023 onderging hij een buikoperatie en in dat jaar lag hij ook in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

Paus Franciscus is de op een na oudste paus in de geschiedenis. Paus Leo XIII stierf in 1903 op 93-jarige leeftijd.